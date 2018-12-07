Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%

07.12.2018 15:57



По отчету Таможенной службы России экспорт нефтяных продуктов увеличился на 38%, по отношению к прошлому году, сообщает «Коммерсантъ». В то же время, объемы экспорта сжиженного газа повысились более чем на 70%. Общий же экспорт товаров увеличился на 28%, а торговое положительное сальдо Российской Федерации составило $170 млрд. Наблюдается стабильно растущая положительная динамика экспорта различных услуг и товаров страны.