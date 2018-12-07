Собянин доложил Медведеву о преодолении кризиса в Москве

07.12.2018 15:43



Мэр Москвы Сергей Собянин доложил премьер – министру Дмитрию Медведеву о стабильном росте экономики и социальной составляющей граждан столицы, сообщает ИА REGNUM. Собянин заключил, что наблюдавшиеся в предыдущих годах кризисные явления устранены и наблюдается «устойчивый экономический рост». Наблюдается рост реальных уровней зарплат, активизировалась «деловая» активность и повысился уровень ввода в эксплуатацию объектов недвижимости.