ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard

07.12.2018 14:58



Центробанк уведомил небольшие банковские организации о возможном отключении их от систем Visa и Mastercard и посоветовал подыскать партнеров, которые смогут обслуживать их «карточные» базы, сообщает «Lenta.ru». Это связано, предположительно, с новой волной санкций со стороны США. ЦБ подметил, что процесс смены банка - партнера это очень долгий процесс, занимающий порядка полугода, но не все банковские организации понимают, насколько серьезно моет обернуться их нерасторопность.