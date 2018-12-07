Кириенко назвал глупостью запреты концертов рэперов

07.12.2018 14:52



Сергей Кириенко охарактеризовал запреты рэп – концертов как "чрезмерная глупость", сообщают «Ведомости». Согласно его словам, политикам следует больше внимания и сил уделять культуре и творчеству, а не придираться к рэп – культуре. Он считает, что рэп относится к современной молодежной культуре и является очень важным социальным течением. В данной отрасли нужно уметь ориентироваться и разбираться, а не запрещать концерты.