Новое открытие может позволить есть все что угодно, не набирая вес

07.12.2018 07:35



Это абсолютно здорово, чтобы быть правдой, но, вскоре, можно будет съесть целую пиццу, мороженое и другие жирные продукты, которые вы только захотите, и не набрать лишних килограммов, пишет Forbes.

Так, исследователи из Университета Флиндерс в Австралии говорят, что обнаружили, что когда один ген под названием RCAN1 был удален у мышей, грызуны смогли питаться продуктами с высоким содержанием жиров, не набрав вес. Это подтвердилось даже тогда, когда животные стали особенно прожорливыми.

«Мы рассмотрели различные диеты с различными периодами времени от восьми недель до шести месяцев, и в каждом случае мы видели улучшение здоровья в отсутствии гена RCAN1», - сказал профессор Дэмиен Китинг, который возглавлял исследование.

Надежда состоит в том, что ингибирование одного и того же гена у людей может помочь в борьбе с эпидемией ожирения и, возможно, привести к появлению новых лекарств для лечения таких проблем, как диабет.