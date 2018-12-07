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Новое открытие может позволить есть все что угодно, не набирая вес

07.12.2018 07:35
Новое открытие может позволить есть все что угодно, не набирая вес

Это абсолютно здорово, чтобы быть правдой, но, вскоре, можно будет съесть целую пиццу, мороженое и другие жирные продукты, которые вы только захотите, и не набрать лишних килограммов, пишет Forbes.

Так, исследователи из Университета Флиндерс в Австралии говорят, что обнаружили, что когда один ген под названием RCAN1 был удален у мышей, грызуны смогли питаться продуктами с высоким содержанием жиров, не набрав вес. Это подтвердилось даже тогда, когда животные стали особенно прожорливыми.

«Мы рассмотрели различные диеты с различными периодами времени от восьми недель до шести месяцев, и в каждом случае мы видели улучшение здоровья в отсутствии гена RCAN1», - сказал профессор Дэмиен Китинг, который возглавлял исследование.

Надежда состоит в том, что ингибирование одного и того же гена у людей может помочь в борьбе с эпидемией ожирения и, возможно, привести к появлению новых лекарств для лечения таких проблем, как диабет.

«Мы знаем, что многие люди пытаются похудеть или даже контролировать свой вес по целому ряду причин. Результаты этого исследования могут означать разработку таблетки, которая будет нацелена на функцию RCAN1 и может привести к потере веса», - говорит Китинг

Человеческое тело имеет странный тип жира, который может помочь потерять вес
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