Человеческое тело имеет странный тип жира, который может помочь потерять вес

01.12.2018 12:32



Ожирение - это заболевание, при котором люди накапливают все больше жира. Когда они достигают определенной точки, их жир перестает работать, и у них развивается заболевание, такое как диабет типа 2. Но не все жиры плохие, пишет ScienceAlert.

Жир, который накапливается при ожирении, называется белым жиром, но вторая форма жира (коричневый жир) действительно может быть использована для лечения ожирения. Коричневый жир развился, чтобы превратить топливо в тепло. У мелких животных, таких как мыши и полевки, коричневый жир выделяет тепло, которое помогает им выжить даже при температурах замерзания. Коричневый жир может сжигать огромное количество энергии. Когда полностью активируется, только 100 граммов коричневого жира могут сжигать 3400 калорий в день - почти вдвое больше ежедневного потребления пищи у большинства людей и более чем достаточно для быстрого боя с ожирением.

Хотя у младенцев много коричневого жира, у большинства взрослых очень мало и, что еще хуже, он почти всегда неактивен. Однако недавние исследования показали, что мы можем развить больше коричневого жира, что будет способствовать лечению ожирения.

К сожалению, единственный надежный способ увеличить количество и активность коричневого жира - подражать суровой зиме - без центрального отопления и теплой одежды. Размещение людей на холоде говорит телу, что ему нужно больше тепла, а нервная система говорит коричневому жиру, чтобы его становилось больше. Но помещение людей в холодную комнату в течение нескольких дней нецелесообразно, не говоря уже о том, что это действительно неприятно.

Тем не менее несколько лет назад группа ученых, в которую входят Сэмюэль Доброде, старший научный сотрудник Кембриджского университета; Антонио Видал-Пуиг, профессор молекулярного питания и метаболизма, Кембриджский университет и Ванесса Пеллегринелли, научный сотрудник Кембриджского университета идентифицировали молекулу у мышей под названием BMP8b. Она встречается в гораздо более высоких уровнях в коричневом жире, чем в белом жире, и количество ее увеличивается, когда мы помещаем мышей в холод.

Важно отметить, что у людей также есть BMP8b. Ученые обнаружили, что удаление BMP8b у мышей предотвратило функционирование коричневого жира. Поскольку BMP8b содержится в крови, ее можно использовать в качестве лекарственного средства для увеличения количества коричневого жира у людей, а также его активности.