Магаданский ветеран не просил перечислять свою соцвыплату Медведеву

07.12.2018 07:12



Руководитель "Социального центра" Магадана Анатолий Куликов опроверг информацию, которая была распространена в СМИ, о том, что ветеран труда Владимир Попов пришел к ним и написал заявление, с требованием перечислять его социальную ежемесячную выплату в размере 683 рублей на счет Дмитрия Медведева, так как данная сумма является унижающей для достоинства человека. По словам Куликова, в связи с тем, что данная выплата является компенсацией коммунальных услуг для ветеранов труда, пенсионер действительно приходил к ним с просьбой временно приостановить выплаты, так как в настоящее время он переезжает, то есть меняет место прописки, пишет РИА Новости.