Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии

06.12.2018 15:57



Пенсионер и по совместительству Ветеран труда из Магадана отказался от «унижающей человеческое достоинство» прибавки к пенсии и отправил её Дмитрию Медведеву, сообщает Lenta.ru. Ветеран труда Владимир Попов заявил, что ему пришло извещение о том, что он будет получать надбавку к пенсии в размере 683 рубля 66 копеек, на что он ответил отказом и заявлением, с требованием отослать лично Дмитрию Медведеву данную надбавку. В своем заявлении он написал, что подобная надбавка унижает его человеческое достоинство.