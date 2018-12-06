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Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии

06.12.2018 15:57
Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии

Пенсионер и по совместительству Ветеран труда из Магадана отказался от «унижающей человеческое достоинство» прибавки к пенсии и отправил её Дмитрию Медведеву, сообщает Lenta.ru. Ветеран труда Владимир Попов заявил, что ему пришло извещение о том, что он будет получать надбавку к пенсии в размере 683 рубля 66 копеек, на что он ответил отказом и заявлением, с требованием отослать лично Дмитрию Медведеву данную надбавку. В своем заявлении он написал, что подобная надбавка унижает его человеческое достоинство.

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