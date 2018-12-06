06.12.2018 21:58



Последствия ареста финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу сказались на биржевых индексах. Так, после того, как Ваньчжоу была арестована в Канаде по запросу США, американский промышленный индекс Dow Jones рухнул на 600 пунктов, или на 2,4%, до отметки 24426. Индекс S&P 500 снизился на 57 пунктов или на 2,12%, или на 57 до 2642, а индекс электронной биржи NASDAQ опустился на 98 пунктов, или на 1,39%, до 7026. США обвиняет директора Huawei в том, что женщина нарушила санкционные ограничения, введенные Штатами в отношении Ирана. По мнению биржевых аналитиков, этот инцидент может усугубить не простые отношения между Китаем и США.