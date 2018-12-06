Страны ОПЕК не договорились о снижении нефтедобычи

06.12.2018 21:43



Страны-члены ОПЕК не смогли договориться о снижении добычи нефти. Снижение добычи необходимо для того, чтобы предотвратить снижение цен на нефтепродукты. Вместе с тем, совещание членов ОПЕК по данному вопросу продлится завтра, и, по словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, не уверенности в том, что на завтрашней встречи будет достигнута договоренность по снижению добычи нефти.

Тем не менее, в пятницу на встрече министров стран-членов ОПЕК будет присутствовать российский министр энергетики Александр Новак, который отсутствовал на сегодняшнем заседании, пишет Интрефакс.