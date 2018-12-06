Жиган демонстративно ушел с заседания рэперов в Госдуме

06.12.2018 18:53



Известный рэп – исполнитель Рома Жиган покинул «круглый стол», организованный в Государственной думе для обсуждения законности отмены концертов российских рэперов, сообщает «Lenta.ru». По прошествии часа дискуссии, рэпер встал из-за стола и покинул здание думы. Он заявил, что дальнейшие обсуждения бессмысленны, поскольку прийти к решению, которое устроит все стороны вопроса, попросту не представляется возможным.