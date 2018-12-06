«Центр безопасности» начал работу во «ВКонтакте»

06.12.2018 18:42



Так называемый «Центр безопасности» был запущен в социальной сети «ВКонтакте», сообщают «Известия». Данный сервис предназначен для пользователей, которые столкнулись с неприемлемым контентом в рамках социальной сети «ВКонтакте». Данный сервис содержит инструкции и механизмы воздействия, позволяющие бороться с негативным и запрещенным контентом. В первую очередь данный сервис направлен на обеспечение информационной и психологической безопасности детей.