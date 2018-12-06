Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года

06.12.2018 17:55



В ходе исследования более четырех сотен различных моделей телефонов по более чем трем сотням критериям качества и безопасности, Роскачество озвучило десять лучших моделей на настоящий момент, сообщает РБК. Samsung Galaxy Note 9 занял почетное первое место рейтинга, обогнав две современные модели IPhone. Телефон от компании «Самсунг» был признан лучшим по таким показателям как: эргономика, возможности камеры, качество шумоподавления микрофона, энергопотребление, работа в интернете и прочие немаловажные критерии.