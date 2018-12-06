Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

06.12.2018 17:44



Власти Люксембурга объявили о своем решении сделать бесплатный общественный транспорт в стране со следующего года, сообщают «Ведомости». Данное изменение вступит в силу со следующего лета. Решение было принято в связи с очень серьезной загруженностью дорог страны, в силу того, что ежедневно около 200 тыс. человек из Франции, Бельгии и других стран приезжают в «карликовое государство» на работу, а вечером едут с работы. Правительство надеется, что нововведение сможет разгрузить дороги страны.