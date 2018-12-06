В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера

06.12.2018 16:51



Университет Генеральной прокуратуры и психологии выделил отдельный портретный типаж типичного коррумпированного служащего, сообщают «Известия». Согласно проведенному исследованию, средний возраст коррупционера 40 лет, он женат, у него есть дети. Он не злоупотребляет алкоголем и не употребляет наркотики. Кроме того, среднестатистический коррупционер очень целеустремлен, амбициозен и способен работать в очень напряженном ритме. Также, он устойчив к различным ситуациям и находчив. В заключение, было сказано, что средний коррупционер ворует не из-за жадности, а из-за желания самоутвердиться и повысить свой авторитет в глазах окружающих его людей.