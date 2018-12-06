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Дональда Трампа назвали «аутсайдером» на похоронах Буша-старшего

06.12.2018 12:44
Дональда Трампа назвали «аутсайдером» на похоронах Буша-старшего

Американские СМИ продолжают обсуждать прошедшую траурную церемонию прощания с 41-ым президентом США Джорджем Бушем-старшим, где одним из главных объектов для придирчивого внимания стал действующий глава Штатов Дональд Трамп.

Так, Washington Post называет его «аутсайдером». Здание описывает момент, когда звучал национальный гимн: все присутствующие его пели, а Трамп молчал. Или, например, он «стоически замер» в Кафедральном соборе Вашингтона при чтении апостольского вероучения. Или, например, когда в честь Буша-старшего зачитывались панегирики с хвальбой о достоинствах, Дональд Трамп все это слушал, поджав губы и сложив руки.

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