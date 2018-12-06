США рассматривают целый спектр опций, чтобы остановить «Северный поток — 2»

06.12.2018 09:47



США рассматривают большой спектр действий для остановки проекта «Северный поток — 2». Как сообщает РИА Новости, об этом проинформировал помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он напомнил, что Штаты уже ввели против России немало санкций, и их будет еще больше.

Также Болтон сообщил, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что проект газопровода должна отменить Германия. «Мы смотрим на целый спектр опций, которые мы могли бы предпринять в этом направлении», — подчеркнул он.