Конституционный суд РФ признал законным соглашение о границе Ингушетии и Чечни

06.12.2018 12:12



Решением Конституционного суда России соглашение о границе Ингушетии и Чечни было признано законным, передает Интерфакс. Соответствующее постановление было оглашено в четверг в ходе открытого заседания. Как говорится в материалах судебной пресс-службы, российское законодательство позволяет изменить «сложившиеся границы между субъектами» во время передачи какой-либо части территории, но с их взаимного согласия.