Горбачев предсказывает новый этап мировой конфронтации

06.12.2018 09:17



Экс-президент СССР Михаил Горбачев написал очередную статью, ив этот раз его произведение было опубликовано в журнале Time, передает Газета.ру. Главный посыл публикации в том, что мир находится на пороге конфронтации.

Горбачев пишет о своих воспоминаниях. В частности, как во время перестройки он смог заложить основу для партнерских взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, это произошло во время Мальтийского саммита 1989 года, во время которого он встретился с экс-президентом США Джорджем Бушем-старшем, где стороны «подвели черту под холодной войной».