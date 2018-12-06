Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 ДЕК, 09:51 МСК
USD (ЦБ)    66,8242
EUR (ЦБ)    75,7051

06 ДЕК, 09:51 МСК
USD (ЦБ)    66,8242
EUR (ЦБ)    75,7051

Горбачев предсказывает новый этап мировой конфронтации

06.12.2018 09:17
Горбачев предсказывает новый этап мировой конфронтации

Экс-президент СССР Михаил Горбачев написал очередную статью, ив этот раз его произведение было опубликовано в журнале Time, передает Газета.ру. Главный посыл публикации в том, что мир находится на пороге конфронтации.

Горбачев пишет о своих воспоминаниях. В частности, как во время перестройки он смог заложить основу для партнерских взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, это произошло во время Мальтийского саммита 1989 года, во время которого он встретился с экс-президентом США Джорджем Бушем-старшем, где стороны «подвели черту под холодной войной».

В больнице Флориды скончался россиянин
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?
Экономика

Узнай, страна

Власть и бизнес обсудили новые правила определения размера арендной платы за земельные участки

Власть и бизнес обсудили новые правила определения размера арендной платы за земельные участки

В Тамбовской области инвестиции в промпроизводство выросли до 6 млрд рублей

В Тамбовской области инвестиции в промпроизводство выросли до 6 млрд рублей

В Петербурге открыт инновационный центр «Буревестник» и производство оборудования для добычи алмазов

В Петербурге открыт инновационный центр «Буревестник» и производство оборудования для добычи алмазов

В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов

В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов

Новости СМИ

Новости дня

09:47 США рассматривают целый спектр опций, чтобы остановить «Северный поток — 2» США рассматривают целый спектр опций, чтобы остановить «Северный поток — 2»
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
08:35 В больнице Флориды скончался россиянин В больнице Флориды скончался россиянин
07:32 Средневековый скелет, одетый в высокие кожаные сапоги, найден в реке Темзе Средневековый скелет, одетый в высокие кожаные сапоги, найден в реке Темзе
07:11 Германия выступает против ужесточения антироссийских санкций Германия выступает против ужесточения антироссийских санкций
07:00 США готовятся отправить корабли в Черное море США готовятся отправить корабли в Черное море
06:40 Прилепин объяснил, почему больше не хочет воевать на Донбассе Прилепин объяснил, почему больше не хочет воевать на Донбассе
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
06:29 Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара

Узнай, страна!

08:57 Власть и бизнес обсудили новые правила определения размера арендной платы за земельные участки Власть и бизнес обсудили новые правила определения размера арендной платы за земельные участки
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
08:44 В Тамбовской области инвестиции в промпроизводство выросли до 6 млрд рублей В Тамбовской области инвестиции в промпроизводство выросли до 6 млрд рублей
05 ДЕК, 23:22 В Петербурге открыт инновационный центр «Буревестник» и производство оборудования для добычи алмазов В Петербурге открыт инновационный центр «Буревестник» и производство оборудования для добычи алмазов
05 ДЕК, 19:43 В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов
05 ДЕК, 19:10 В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов
04 ДЕК, 12:40 «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»
ЦБ беспокоят нелегальные обменники валюты, новый автомат Калашникова покоряет Индию и другие новости пятницы
ЦБ беспокоят нелегальные обменники валюты, новый автомат Калашникова покоряет Индию и другие новости пятницы
03 ДЕК, 09:34 В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter