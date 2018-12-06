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Средневековый скелет, одетый в высокие кожаные сапоги, найден в реке Темзе

06.12.2018 07:32
Средневековый скелет, одетый в высокие кожаные сапоги, найден в реке Темзе

Лондонские археологи обнаружили мужской скелет, лежащий лицом вниз в грязи реки Темзы. Необычно, что у скелета все еще сохранились высокие кожаные сапоги, которые были на мужчине в момент смерти, пишет GizModo.

Исследователи из лондонской археологии (MOLA) наткнулись на таинственный скелет, проводя раскопки в Chambers Wharf в Бермондси, месте, которое готовится к будущим канализационным работам. Причина смерти мужчины еще не определена, но расположение и ориентация тела - не говоря уже о кожаных сапогах - предполагают, что человек утонул в Темзе около 500 лет назад.

На высоте бедра сапоги напоминают современные кулики - вид, который носят рыбаки и матросы. Этот человек, возможно, трагически упал в Темзу и утонул, размышляют исследователи в пресс-релизе MOLA, или, может быть, он поскользнулся, пытаясь масштабировать стену Бермондси.

Более глубокое исследование останков дало дальнейшие подсказки ученым.

«Изучая сапоги, мы смогли заглянуть в повседневную жизнь человека, который жил целых 500 лет назад», - сказала археолог MOLA Бет Ричардсон. «Они помогли нам лучше понять, как он мог жить в опасных и трудных условиях, но также и о том, как он, возможно, умер. Было привилегией иметь возможность изучать что-то настолько редкое и личное».

Ричардсон и ее коллеги говорят, что сапоги относятся к 15-му или началу 16-го века. Они были сделаны из кожи - дорогой материал, который в то время часто перерабатывался. Более того, сапоги отличного качества, содержащие дополнительные подошвы и какое-то вещество, возможно мох, который использовался, чтобы создать лучшую форму или добавить тепло.

Анализ костей не выявил каких-либо очевидных травм, которые могли произойти в момент смерти, но состояние скелета говорит о том, что человек жил трудной жизнью. Ему было около 35 лет, когда он умер, но он уже проявлял признаки скелетного износа. Он страдал от остеоартрита, поэтому его повседневная жизнь, вероятно, была связана с различными болями. У него также были глубокие борозды, вырезанные в зубах, что, вероятно, было вызвано повторяющимся действием. Человек, возможно, создал канавки, пропуская веревку между зубов, как рыбак обычно делает, - еще один признак того, что он жил на реке.

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