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Кости ребенка с чем-то необычным во рту были найдены в польской пещере

03.12.2018 07:51
Кости ребенка с чем-то необычным во рту были найдены в польской пещере

Когда древние человеческие останки находят погребенными в необычных обстоятельствах, антропологи обычно могут собрать их вместе и объяснить причину странного захоронения. Но кости ребенка, который жил всего пару сотен лет назад в Польше, оказались одной из самых странных из когда либо обнаруженных находок, пишет ScienceAlert.

В неглубокой могиле в пещере Тюнель Вельки, расположенной в долине Сонспоски на Краковско-Ченстоховской возвышенности, тело маленького ребенка было найдено погребенным в одиночестве. Единственным другим человеческим костям в пещере было более 4500 лет, поэтому это место не предназначалось для захоронения.

Археологи считают, что это единственный современный человек, найденный в пещере в этом регионе. Но это становится еще более странным: череп маленькой птицы, зяблика, был найден во рту ребенка, а другой череп зяблика был найден рядом с его щекой. Останки были впервые обнаружены 50 лет назад во время раскопок пещер, но почти все находки были помещены в хранилище почти сразу, без изучения и описания.

Археолог Малгожата Кот из Института археологии Варшавского университета приступила к осуществлению проекта по анализу этих артефактов, когда она наткнулась на останки.

«Когда мы открыли еще одну пыльную коробку из старого исследовательского проекта, мы обнаружили маленькие детские кости», - сказала она. «Их первооткрыватель, профессор Вальдемар Хмелевски, никогда не публиковал подробностей этой находки, он включил только фотографию в книгу, опубликованную в 1980-х годах».

Радиоуглеродное датирование предполагает, что ребенок был похоронен в поздней половине 18 века н.э. или в начале 19-го века и умер в возрасте около 10 лет. Предварительное исследование костей также предполагает, что ребенок страдал от недоедания.
Что касается того, почему он был похоронен в пещере сам по себе, с головами (или черепами) птиц, полная загадка.

«Эта практика не известна среди этнологов, которых мы опросили. Остается загадкой, почему ребенка похоронили в пещере таким образом, а не на кладбище в соседней деревне», - сказала Кот .

Черепа птиц уже были описаны в более ранней работе, но авторы не знали, что они были найдены как часть человеческого захоронения, поскольку это захоронение никогда ранее не описывалось в опубликованных исследованиях.

«Мы вернулись к черепам птиц, но новый анализ не показал ничего, что могло бы по крайней мере объяснить, почему головы сопровождают ребенка. Например, нет следов разрезов на черепах. Мы знаем только, что это были останки взрослых птиц», - продолжила Кот.

Эта странная загадка вызывает много вопросов, и, к сожалению, существует серьезное препятствие для поисков команды, чтобы найти больше ответов - череп ребенка отсутствует. Он был отправлен антропологам во Вроцлав сразу после раскопок, и никто не знает, что с ним стало.

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