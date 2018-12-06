США готовятся отправить корабли в Черное море

06.12.2018 07:00



ВМС США все-таки планируют отправку своих кораблей в Черное море. Так, согласно полученным данным, в Госдеп США направлен запрос, который содержит просьбу о разрешении уведомить Турцию о направлении в Черное море военных кораблей американского флота. Таким образом ВМС США планирует ответить на агрессивные действия России в Керченском проливе.

Пока не известно о скольких кораблях идет речь, также, как и о том, одобрит ли Госдеп данный запрос. Госдеп отказался комментировать ситуацию, пишет ТАСС.