Пушков ответил на призыв США направить военные корабли в Черное море

04.12.2018 05:44



Сенатор Алексей Пушков назвал "неумной идеей" предложение члена Сената США Джона Баррассо послать в Черное море военные корабли США и НАТО. По его словам, это абсолютно ничего не даст США и не заставит Россию изменить свою политику в отношении охраны своей территории. Напугать же Россию таким образом точно не получится, а кораблям нужно будет возвращаться обратно, и пойдут они "не во славе", пишет РИА Новости. Пушков посоветовал сенатору заняться вопросами экологии и не вмешиваться в дела политики, в которых он, по-видимому, не очень сильно разбирается.