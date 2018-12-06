Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара

06.12.2018 06:29



Европейская комиссия рекомендует отказаться от использования доллара при заключении международных договоров. Согласно рекомендациям комиссии, при заключении сделок на важнейших рынках, особенно в сфере энергетики и производства транспорта, необходимо перейти на расчеты в евро, заменив долларовые операции, которые совершаются даже между членами ЕС. Это будет способствовать укреплению европейской валюты на мировой арене и сократит имеющиеся политические и экономические риски, пишет ТАСС.