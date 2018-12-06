Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы

06.12.2018 06:00



Официальный представитель американского Тихоокеанского флота Рейчел Макмарр выступила с заявлением после того, как ракетный эсминец США McCampbell продемонстрировал свое присутствие рядом с российской базой Тихоокеанского флота. Так, эсминец прошел рядом с границей РФ в заливе Петра Великого в Приморском крае, пишет РИА Новости. Макмарр подтвердила, что данная провокация была осуществлена специально, чтобы продемонстрировать России возможность свободного прохода кораблей в море, которое могут свободно использовать все страны, включая США.