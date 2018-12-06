У берегов Японии столкнулись два самолета ВМС США

06.12.2018 05:40



Американский истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщика KC-130 столкнулись в небе неподалеку от побережья острова Сикоку в Японии. На обоих самолетах находилось семь членов экипажа. По данным, полученным от представителей ВМС США известно о том, что одного летчика удалось спасти. Поиски остальных пропавших продолжаются совместными усилиями США и Японии, пишет ТАСС.