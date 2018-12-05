В России началось серийное производство ракетных комплексов «Авангард»

05.12.2018 12:49



Россия продолжает пополнять свой военный арсенал и рассказывать об этом общественности. Как передает РИА Новости со ссылкой на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, одна из последних новостей в этой сфере связана со стартом серийного производства РК «Авангард». Этот комплекс оснащен ракетой с планирующим крылатым блоком. С таким сообщением Герасимов выступил на брифинге с участием военных атташе зарубежных стран.