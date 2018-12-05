На Украине допустили досрочную отмену военного положения

05.12.2018 22:19



Введенное на Украине военное положение возможно будет отменить раньше намеченного срока. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал такую возможность, отвечая на вопросы журналистов, пишет газета Известия. Также, политик озвучил условия, при которых данная ситуация будет возможна. Согласно его словам, при нормализации ситуации и в том случае, если Правительство не увидит никаких реальных угроз, военное положение в некоторых областях страны отменят.