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На Украине допустили досрочную отмену военного положения

05.12.2018 22:19
На Украине допустили досрочную отмену военного положения

Введенное на Украине военное положение возможно будет отменить раньше намеченного срока. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал такую возможность, отвечая на вопросы журналистов, пишет газета Известия. Также, политик озвучил условия, при которых данная ситуация будет возможна. Согласно его словам, при нормализации ситуации и в том случае, если Правительство не увидит никаких реальных угроз, военное положение в некоторых областях страны отменят.

Сроки военного положения на Украине согласовывались с Западом
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