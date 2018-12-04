Сроки военного положения на Украине согласовывались с Западом

04.12.2018 09:14



Украинские регионы, на территории которых было введено военное положение, а также его сроки, согласовывались с учетом мнений глав западных стран. Как передает Газета.ру, об этом в беседе с ТК NewsOne заявил известный украинский журналист и писатель Дмитрий Гордон. Речь шла, конечно же, о ситуации, которая возникла в Керченском проливе, после чего глава Украины и объявил военное положение сроком на тридцать дней.

Вместе с этим Гордон отметил, что на шестьдесят дней Порошенко не стал объявлять действие положения, поскольку не хочет, чтобы сорвались выборы президента, которые пройдут в марте следующего года. Журналист также отметил, что по этому вопросу Порошенко общался по телефону с германским канцлером Ангелой Меркель генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.