Роскомнадзор выступил за введение двух новых возрастных маркировок

05.12.2018 20:01



Внимание Роскомнадзора приковано к двум новым возрастным маркировкам: первая – 1+, а вторая – 3+, сообщают РИА новости. Это связано с тем, что существуют маркировки 0+ и 6+, а среднее значение между ними не было разграничено. Данные маркировки хотят ввести с целью защиты детского разума и неокрепшей психики от знаний, которые им, в силу возраста, ещё рано получать. Тех знаний, которые могут нанести психике ребенке ощутимый вред. Цель не запретить, а временно ограничить.