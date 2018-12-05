Надежда Савченко объявила сухую голодовку в СИЗО

05.12.2018 19:17



«Политический заключенный» и по совместительству депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила голодовку из-за давления, которое СБУ оказывает на нее в следственном изоляторе, сообщает «Коммерсантъ». СБУ подозревает женщину в том, что она разработала план по убийству ключевых руководителей Украины. Сама Савченко заявила, что на нее всячески «давят» и угрожают, а также торопят ее адвоката как можно скорее ознакомиться с материалами уголовного дела, чтобы начать его рассмотрение в ближайшие сроки.