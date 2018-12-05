Трамп: мир не хочет высоких цен на нефть

05.12.2018 18:59



В связи с ожидающимся решением объединения ОПЕК+, Дональд Трамп сделал заявление о том, что миру не требуется дорогая нефть, миру напротив нужна нефть подешевле, сообщает «Газета.ру». В ожидании того, какое решение примут участники ОПЕК+ по вопросу ограничения нефтедобычи, цена на нефть марки Brent возросла на 5%. Напоминаем, что ОПЕК+ рассматривает вопрос, касающийся серьезного сокращения объемов добываемой нефти всеми странами, входящими в союз, но сойтись на общих показателях всё еще не получается.