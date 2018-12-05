Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ДЕК, 20:52 МСК
USD (ЦБ)    66,8242
EUR (ЦБ)    75,7051

05 ДЕК, 20:52 МСК
USD (ЦБ)    66,8242
EUR (ЦБ)    75,7051

Трамп: мир не хочет высоких цен на нефть

05.12.2018 18:59
Трамп: мир не хочет высоких цен на нефть

В связи с ожидающимся решением объединения ОПЕК+, Дональд Трамп сделал заявление о том, что миру не требуется дорогая нефть, миру напротив нужна нефть подешевле, сообщает «Газета.ру». В ожидании того, какое решение примут участники ОПЕК+ по вопросу ограничения нефтедобычи, цена на нефть марки Brent возросла на 5%. Напоминаем, что ОПЕК+ рассматривает вопрос, касающийся серьезного сокращения объемов добываемой нефти всеми странами, входящими в союз, но сойтись на общих показателях всё еще не получается.

Улица Тверская в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?
Экономика

Узнай, страна

В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов

В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов

В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов.

В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов.

В Башкирии открыли импортозамещающее производство многопрядных стальных канатов

В Башкирии открыли импортозамещающее производство многопрядных стальных канатов

В Кемеровской области ввели в эксплуатацию углеобогатительную фабрику «Краснокаменская»

В Кемеровской области ввели в эксплуатацию углеобогатительную фабрику «Краснокаменская»

Новости СМИ

Новости дня

20:48 Украина провела испытания противокорабельной ракеты "Нептун" Украина провела испытания противокорабельной ракеты "Нептун"
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
20:01 Роскомнадзор выступил за введение двух новых возрастных маркировок Роскомнадзор выступил за введение двух новых возрастных маркировок
19:17 Надежда Савченко объявила сухую голодовку в СИЗО Надежда Савченко объявила сухую голодовку в СИЗО
18:51 Улица Тверская в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января Улица Тверская в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января
17:58 В Госдуме предлагают отменить транспортный налог для всех автомобилей В Госдуме предлагают отменить транспортный налог для всех автомобилей
17:51 Суд продлил арест футболистам Мамаеву и Кокорину Суд продлил арест футболистам Мамаеву и Кокорину
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
16:59 Минфин предупредил о рисках отсрочки ипотечных выплат для граждан Минфин предупредил о рисках отсрочки ипотечных выплат для граждан

Узнай, страна!

19:43 В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
19:10 В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов. В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов.
16:33 В Башкирии открыли импортозамещающее производство многопрядных стальных канатов В Башкирии открыли импортозамещающее производство многопрядных стальных канатов
08:39 Тамбовская область стала регионом добрых дел Тамбовская область стала регионом добрых дел
04 ДЕК, 12:40 «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»
03 ДЕК, 09:34 В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter