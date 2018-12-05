Улица Тверская в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января

05.12.2018 18:51



Улица Тверская в Москве будет перекрыта для автомобилей и мототранспорта с 29 декабря по 3 января, сообщают Известия. Это связано с проведением подготовки к празднованию нового года и с массовыми народными гуляниями, которые стали традиционными для вышеназванной даты. Об этом сообщил заместитель мэра города Москвы Петр Бирюков. Также были озвучены наиболее часто загадываемые подарки деду морозу: мужчины просят повышения должности, зарплаты и новую машину, в то время как женщины просят квартиру или путешествия.