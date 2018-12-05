Суд продлил арест футболистам Мамаеву и Кокорину

05.12.2018 17:51



Тверской суд Москвы продлил срок ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля 2019 года, сообщают «Ведомости». Сторона защиты категорически недовольна вынесенным решением и намерена его обжаловать. Футболисты, в свою очередь, приводили доводы о том, что они активно помогали следствию, в ходе проведения очных ставок неоднократно извинились перед потерпевшими, а также выплатили одному из потерпевших денежную компенсацию, которой он, по неизвестным причинам, не воспользовался.