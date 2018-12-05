Следствие настаивает на том, что Кокорин и Мамаев представляют опасность для общества

05.12.2018 14:44



На судебном заседании, прошедшем в Тверском суде города Москвы, следователи заявили, что Кокорин и Мамаев представляют опасность для общества, поэтому следует продлить срок их ареста до 8 февраля 2019 года, сообщает ТАСС. Следователи подчеркнули, что преступление было совершенно с холодным расчетом, очень цинично и безжалостно, кроме того, между двумя нападениями был очень маленький временной промежуток, что также указывает на социально опасные поступки подсудимых.