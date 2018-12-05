Валентина Петренко покинула Совфед

05.12.2018 13:13



Совет Федерации покинула сенатор от Хакасии Валентина Петренко. В верхней палате она работала 17 лет. На пленарном заедании она попрощалась с коллегами, поздравила их с предстоящими праздниками и подарила спикеру Матвиенко Петренко нарядную елку.

Валентину Петренко знают как яркого политика, общественника, отличающегося своей инициативностью и ответственностью. А еще многие россияне знают ее по необычной прическе. Также сенатор стала основателем движения «Матери России», и много занималась вопросами семьи и прав детей.