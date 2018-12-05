Госдеп призывает Европу отказаться от «Северного потока-2»

05.12.2018 12:24



ЕС должен отказаться от «Северного потока-2» из-за керченского инцидента с украинскими моряками. Как передает Интерфакс, с таким заявлением выступил неназванный представитель Госдепа США. По его словам, то, что произошло в Керченском проливе – наглядный показатель для Европы, который демонстрирует, что СП2 представляет собой плохую идею. В этом плане строительство газопровода в обход украинской территории только сокращает возможности по «сдерживанию российской агрессии».