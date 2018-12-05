Новая «единая церковь» Украины может быть создана по Критской модели

05.12.2018 11:48



Не исключено, что новая «единая церковь» Украины будут создавать по модели Критской. Как передает РИА Новости, об этом сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea.gr. СМИ обнародовало одну страницу утвержденного в ноябре синодом Константинопольского патриархата проекта устава «церкви Украины».

Отмечается, что Критская модель представляет собой полуавтономную «схему», при которой она входит в подчинение Константинопольскому патриарху. А вот ее предстоятель получает титул архиепископа.