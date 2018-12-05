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Новая «единая церковь» Украины может быть создана по Критской модели

05.12.2018 11:48
Новая «единая церковь» Украины может быть создана по Критской модели

Не исключено, что новая «единая церковь» Украины будут создавать по модели Критской. Как передает РИА Новости, об этом сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea.gr. СМИ обнародовало одну страницу утвержденного в ноябре синодом Константинопольского патриархата проекта устава «церкви Украины».

Отмечается, что Критская модель представляет собой полуавтономную «схему», при которой она входит в подчинение Константинопольскому патриарху. А вот ее предстоятель получает титул архиепископа.

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