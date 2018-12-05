Порошенко просит, чтобы Запад действовал, а не делал заявления в адрес России

05.12.2018 11:09



В беседе с ТК Bloomberg украинский лидер Петр Порошенко подчеркнул, что ждет действий со стороны Запада, а не заявлений, которые звучат после керченского инцидента, в результате которого были арестованы украинские моряки. Как передает РИА Новости, Порошенко настаивает, что одних заявлений, которые делают представители ЕС, США и G7, недостаточно. Глава Украины отметил также, что «Путин действует», и в этом плане необходимо проявить «лучшую координацию, чтобы действовать».