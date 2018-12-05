Порошенко заявил, что Путин победит, если на Украине перенесут президентские выборы

05.12.2018 10:07



Украинский глава заявил: если на Украине перенесут выборы президента, то в этом случае победит Владимир Путин. Как передает Газета.ру, об этом Порошенко заявил в беседе с журналистом ТК Bloomberg.

«Если мы перенесем президентские выборы, будет только один победитель в этой ситуации, и имя этого победителя — господин Путин. Мы не дадим ему этот шанс», — подчеркнул Порошенко.

Вместе с этим он выразил уверенность, что введенное военное положение в стране не ограничивает конституционных прав граждан страны. А само военное положение было решено объявить, чтобы повысить обороноспособность украинских ВС.