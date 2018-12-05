В НАТО считают, что могут победить Россию в Крыму и Калининграде

05.12.2018 09:27



Представители НАТО заявили, что смогли найти ключи к российской обороне в Крыму и Калининграде. Как передает РИА Новости со ссылкой на Business Insider, с таким громким заявлением выступил глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис. Рассуждая о военных мощностях России, он заверил, что в альянсе нашли способ борьбы с ней.

Вице-адмирал выразил уверенность, что США могут действовать даже в условиях блокирования доступа. И эту задачу поможет выполнить комплексный маневр, в частности, авианосцы и сухопутные войска США. «Мы умеем не шуметь, когда шуметь не надо, и можем говорить, когда это необходимо», — заключил Льюис.