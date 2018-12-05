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Глава МВФ пугает Лондон «черным сценарием» после Brexit

05.12.2018 08:38
Глава МВФ пугает Лондон «черным сценарием» после Brexit

Глава МВФ (Международный валютный фонд) Кристин Лагард заявила, что британская экономика может столкнуться с так называемым «черным сценарием», передает РИА Новости. Она пояснила, что это произойдет, если государство покинет состав ЕС, не заключая сделки.

Лагард отметила, что некоторое время назад фонд дал оценку экономике Британии, после чего заявил, что есть три сценария по развитию ситуации. В том числе и «черный», признаки которого видны уже сегодня. Однако, как отмечается, большинство склоняется к базовому сценарию.

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