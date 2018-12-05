Трамп связал протесты во Франции с соглашением о климате

05.12.2018 07:14



Американский лидер Дональд Трамп считает, что протесты во Франции, где люди выходят на митинги против повышения налогов на топливо, являются красноречивым подтверждением того, что он был абсолютно прав покинув Парижское соглашение о климате, пишет РБК. В своем Twitter Трамп назвал данное соглашение "смертельно ошибочным", так как оно повышает цены на бензин и, в то же самое время, является оправданием для наиболее опасных источников производимых загрязнений. Также, президент США выразил свою радость по поводу того, что его французский коллега Эммануэль Макрон согласен с его мнением по данному вопросу.