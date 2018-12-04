Власти Франции объявили мораторий на повышение налогов на топливо

04.12.2018 16:18



В связи с проходящими акциями протеста во Франции, вызванными повышением цен на автомобильное топливо, правительство страны ввело мораторий на повышение налогов на топливо сроком в 6 месяцев, сообщает «Коммерсантъ». Об этом заявил премьер – министр Франции Эдуар Филипп. Кроме того, он заявил о том, что он услышал своих граждан и не намерен ставить какие – либо налоги превыше единства во французском обществе.