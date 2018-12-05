ЕСПЧ не стал пересматривать дело Pussy Riot

05.12.2018 06:42



Дело трех представительниц панк-группы Pussy Riot против России не будет пересмотрено. К такому выводу пришла комиссия Европейского суда по правам человека, которая рассматривала апелляцию властей России по данному делу, пишет ТАСС. Ранее, ЕСПЧ постановил, что решение властей арестовать представительниц группы за хулиганские действия, совершенные ими в Храме Христа Спасителя в Москве, противоречит некоторым положениям Конвенции по правам человека. Суд присудил выплату им денежных сумм для возмещения морального вреда на общую сумму в €37 тыс. Россия подала апелляцию на принятое судом решение.