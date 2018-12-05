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Госдеп пообещал России "последствия и боль" за украинских моряков

05.12.2018 05:32
Госдеп пообещал России "последствия и боль" за украинских моряков

Серьезные "последствия и боль". Вот что ожидает Россию, если она будет продолжать удерживать в плену украинских моряков, которые были арестованы за незаконное пересечение границы РФ. С таким заявлением выступил один из чиновников Госдепа США, обращение которого разместили на официальном сайте ведомства. Чиновник подчеркивает, что США ни в коем случае не оставят этот вопрос без внимания, а та "цена", которую России придется заплатить за удержание украинцев, будет только повышаться, пишет РБК.

Генсек НАТО обратился к России с призывом отпустить украинских моряков
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