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Ростуризм назвал самые популярные у россиян новогодние направления

05.12.2018 06:23
Ростуризм назвал самые популярные у россиян новогодние направления

Россияне определились, где они проведут новогодние каникулы. Так, по информации, которой поделился официальный представитель Ростуризма, наиболее популярными для новогодних путешествий по России стали такие города, как Москва, Сочи и Симферополь. Также, граждане страны выразили желание провести праздники в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Как сообщил представитель Ростуризма, Крым впервые вошел в пятерку популярнейших направлений для новогоднего отдыха, пишет газета Известия.

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