Ростуризм назвал самые популярные у россиян новогодние направления

05.12.2018 06:23



Россияне определились, где они проведут новогодние каникулы. Так, по информации, которой поделился официальный представитель Ростуризма, наиболее популярными для новогодних путешествий по России стали такие города, как Москва, Сочи и Симферополь. Также, граждане страны выразили желание провести праздники в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Как сообщил представитель Ростуризма, Крым впервые вошел в пятерку популярнейших направлений для новогоднего отдыха, пишет газета Известия.