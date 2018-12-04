Дед Мороз назвал самые популярные подарки на Новый год

04.12.2018 23:28



Благополучие, новая квартира, прибавка к зарплате, спортивные товары и разнообразные гаджеты - вот список самых популярных подарков, которые в этом году россияне просили у Деда Мороза. Также, как сообщили RT в канцелярии Деда Мороза, на почту приходят просьбы не только о подарках, но и о здоровье родных и близких, а также установлении мира на всей Земле, причем почти треть всех писем присылают взрослые люди.