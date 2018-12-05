Боевые лазеры "Пересвет" поступили на вооружение российской армии

05.12.2018 05:54



В российскую армию на вооружение стало поступать оружие нового поколения, о котором в своем обращении к Федеральному собранию 1 марта текущего года говорил президент России Владимир Путин. Речь идет о боевых лазерах "Пересвет", название для которых выбрали сами россияне в рамках организованного голосования по присвоению имен новейшему гиперзвуковому российскому оружию. Для того, чтобы личный состав мог пользоваться новым вооружением, военнослужащим пришлось пройти серьезную переподготовку, пишет ТАСС.