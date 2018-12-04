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Генсек НАТО обратился к России с призывом отпустить украинских моряков

04.12.2018 14:06
Генсек НАТО обратился к России с призывом отпустить украинских моряков

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать прямо на вопрос о том, стоил ли Украине надеяться на то, что альянс ее поддержит, если со стороны России произойдет «явная атака», передает РИА Новости. Вместо этого он решил использовать дежурную фразу о том, что все союзники итак уже политически поддерживают Киев, и будут делать все, чтобы помочь стране модернизировать и укреплять ее ВС. После чего генсек обратился с призывом к Москве: отпустить украинских моряков и корабли, которые ранее были задержаны.

Планируются переговоры по обмену капитанов «Норда» и «ЯМК-0041»
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